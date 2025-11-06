Répertoire d'entreprises
Verizon
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Manager Ingénierie Logiciel

  • Tous les salaires Manager Ingénierie Logiciel

  • Greater Dallas Area

Verizon Manager Ingénierie Logiciel Salaires à Greater Dallas Area

La rémunération Manager Ingénierie Logiciel in Greater Dallas Area chez Verizon totalise $196K par year pour DMTS. Le package de rémunération médian in Greater Dallas Area year totalise $215K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Verizon. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Voir 3 Plus de niveaux
Ajouter rémunérationComparer les niveaux

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 34% s'acquiert dans le 3rd-AN (34.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Manager Ingénierie Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Ingénierie Logiciel chez Verizon in Greater Dallas Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $280,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Verizon pour le poste Manager Ingénierie Logiciel in Greater Dallas Area est de $222,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Verizon

Entreprises similaires

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources