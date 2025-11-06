La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Hyderabad Area chez Verizon va de ₹1.02M par year pour MTS 1 à ₹4.89M par year pour PMTS. Le package de rémunération médian in Greater Hyderabad Area year totalise ₹1.46M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Verizon. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
34% s'acquiert dans le 3rd-AN (34.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
