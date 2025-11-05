La rémunération Ingénieur Logiciel in Atlanta Area chez Verizon va de $107K par year pour MTS 2 à $159K par year pour PMTS. Le package de rémunération médian in Atlanta Area year totalise $114K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Verizon. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$107K
$94.9K
$3K
$9K
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33%
AN 1
33%
AN 2
34%
AN 3
Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
34% s'acquiert dans le 3rd-AN (34.00% annuel)
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
