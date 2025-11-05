Répertoire d'entreprises
Verizon
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

  • Greater Hyderabad Area

Verizon Scientifique des Données Salaires à Greater Hyderabad Area

La rémunération Scientifique des Données in Greater Hyderabad Area chez Verizon totalise ₹2.38M par year pour Data Scientist 3. Le package de rémunération médian in Greater Hyderabad Area year totalise ₹2.4M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Verizon. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 34% s'acquiert dans le 3rd-AN (34.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Verizon in Greater Hyderabad Area s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹3,753,325. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Verizon pour le poste Scientifique des Données in Greater Hyderabad Area est de ₹2,419,732.

Autres ressources