  • Salaires
  • Analyste Métier

  • Tous les salaires Analyste Métier

  • New York City Area

Verizon Analyste Métier Salaires à New York City Area

Le package de rémunération médian Analyste Métier in New York City Area chez Verizon totalise $91.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Verizon. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Total par an
$91.2K
Niveau
L8
Salaire de base
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Prime
$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
3 Années
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 34% s'acquiert dans le 3rd-AN (34.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Métier chez Verizon in New York City Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $131,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Verizon pour le poste Analyste Métier in New York City Area est de $84,600.

