Verizon Analyste Métier Salaires à New York City Area

Le package de rémunération médian Analyste Métier in New York City Area chez Verizon totalise $91.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Verizon. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian Verizon Business Intelligence Analyst New York, NY Total par an $91.2K Niveau L8 Salaire de base $82.6K Stock (/yr) $8.6K Prime $0 Années dans l'entreprise 1 Année Années d'exp. 3 Années

Calendrier d'acquisition Principal Alternatif 1 33 % AN 1 33 % AN 2 34 % AN 3 Type d'actions RSU Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans : 33 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 33.00 % annuel )

33 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 33.00 % annuel )

34 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 34.00 % annuel ) 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions RSU Chez Verizon, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Verizon ?

