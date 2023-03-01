Répertoire d'entreprises
Veriff
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Veriff Salaires

Le salaire de Veriff va de $24,788 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $115,575 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Veriff. Dernière mise à jour : 8/31/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $70.8K
Manager Science des Données
$94.8K
Scientifique des Données
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ressources Humaines
$94.3K
Chef de Produit
$114K
Chef de Projet
$24.8K
Ventes
$116K
Manager Ingénierie Logiciel
$80.3K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Veriff est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $115,575. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Veriff est de $94,528.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Veriff

Entreprises similaires

  • Dropbox
  • Square
  • Apple
  • Spotify
  • Intuit
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources