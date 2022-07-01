VergeSense Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de VergeSense va de $113,706 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $276,375 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VergeSense. Dernière mise à jour : 10/16/2025

Ingénieur Matériel
$276K
Designer Produit
$184K
Chef de Produit
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chef de Projet
$114K
Ingénieur Logiciel
$167K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez VergeSense est Ingénieur Matériel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $276,375. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez VergeSense est de $184,075.

Autres ressources