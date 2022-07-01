VergeSense Salaires

Le salaire de VergeSense va de $113,706 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $276,375 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VergeSense . Dernière mise à jour : 10/16/2025