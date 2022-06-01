Répertoire d'entreprises
Verbit
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Verbit Salaires

Le salaire de Verbit va de $32,238 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $162,670 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Verbit. Dernière mise à jour : 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Chef de Produit
$130K
Recruteur
$32.2K
Ingénieur Logiciel
$163K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Manager Ingénierie Logiciel
$109K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Verbit est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $162,670. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Verbit est de $119,343.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Verbit

Entreprises similaires

  • Netwrix
  • WSO2
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources