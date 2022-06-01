Verbit Salaires

Le salaire de Verbit va de $32,238 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $162,670 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Verbit . Dernière mise à jour : 10/16/2025