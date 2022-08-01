Veranex Salaires

Le salaire de Veranex va de $83,580 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Matériel dans le bas de la fourchette à $180,900 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Veranex . Dernière mise à jour : 10/16/2025