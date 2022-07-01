Répertoire d'entreprises
Verana Health
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Verana Health Salaires

Le salaire de Verana Health va de $161,000 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $192,500 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Verana Health. Dernière mise à jour : 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $193K
Scientifique des Données
Median $161K
Chef de Produit
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Verana Health est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $192,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Verana Health est de $176,880.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Verana Health

Entreprises similaires

  • Amazon
  • Facebook
  • PayPal
  • Google
  • Dropbox
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources