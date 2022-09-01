Répertoire des entreprises
VelocityEHS
VelocityEHS Salaires

La fourchette de salaires de VelocityEHS va de $109,545 en rémunération totale par an pour un Ingénieur commercial au bas de l'échelle à $175,875 pour un Architecte de solutions au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de VelocityEHS. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $112K
Ingénieur commercial
$110K
Architecte de solutions
$176K

FAQ

A VelocityEHS-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $112,396.

