Répertoire des entreprises
Vectara
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Vectara Salaires

La fourchette de salaires de Vectara va de $120,600 en rémunération totale par an pour un Ventes au bas de l'échelle à $180,900 pour un Data Scientist au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Vectara. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $159K
Data Scientist
$181K
Ventes
$121K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

El rol més ben pagat informat a Vectara és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $180,900. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Vectara és de $158,750.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Vectara

Entreprises connexes

  • Roblox
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources