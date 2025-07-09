Vast Space Salaires

Le salaire de Vast Space va de $153,000 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $184,116 pour un Ingénieur Matériel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Vast Space . Dernière mise à jour : 9/14/2025