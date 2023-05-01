VAST Data Salaires

Le salaire de VAST Data va de $124,443 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $741,411 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de VAST Data . Dernière mise à jour : 9/14/2025