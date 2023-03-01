Vasion Salaires

Le salaire de Vasion va de $52,260 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $125,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Vasion . Dernière mise à jour : 9/14/2025