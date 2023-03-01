Répertoire d'entreprises
Vasion
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Vasion Salaires

Le salaire de Vasion va de $52,260 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $125,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Vasion. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $125K
Technologue de l'Information (TI)
$52.3K
Ventes
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

El puesto mejor pagado reportado en Vasion es Ingénieur Logiciel con una compensación total anual de $125,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Vasion es $89,550.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Vasion

Entreprises similaires

  • Airbnb
  • Square
  • Amazon
  • Snap
  • Dropbox
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources