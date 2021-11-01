Répertoire d'entreprises
Varicent
Varicent Salaires

Le salaire de Varicent va de $8,654 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $141,924 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Varicent. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $86.2K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Manager Ingénierie Logiciel
Median $142K
Chef de Produit
Median $94.3K

Analyste Business
$73.9K
Analyste de Données
$8.7K
Scientifique des Données
$114K
Marketing
$84.4K
Designer Produit
$101K
Ventes
$92.4K
Gestionnaire de Compte Technique
$92K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Varicent est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $141,924. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Varicent est de $92,181.

