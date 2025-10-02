La rémunération Ingénieur Logiciel in Greater Hyderabad Area chez ValueLabs va de ₹870K par year à ₹3.79M. Le package de rémunération médian in Greater Hyderabad Area year totalise ₹1.53M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de ValueLabs. Dernière mise à jour : 10/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
