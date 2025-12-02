Répertoire d'entreprises
U.S Department of State
U.S Department of State Gestionnaire d'Installations Salaires

La rémunération totale moyenne Gestionnaire d'Installations in United States chez U.S Department of State va de $140K à $192K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de U.S Department of State. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Rémunération totale moyenne

$150K - $182K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$140K$150K$182K$192K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez U.S Department of State?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Gestionnaire d'Installations chez U.S Department of State in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $191,626. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez U.S Department of State pour le poste Gestionnaire d'Installations in United States est de $140,416.

