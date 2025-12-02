U.S Department of State Assistant Administratif Salaires

La rémunération totale moyenne Assistant Administratif in Argentina chez U.S Department of State va de ARS 21.98M à ARS 30M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de U.S Department of State. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Rémunération totale moyenne $17.9K - $21.6K Argentina Fourchette courante Fourchette possible $16.7K $17.9K $21.6K $22.8K Fourchette courante Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Assistant Administratif soumissions chez U.S Department of State pour débloquer ! Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté ! 💰 Tout voir Salaires 💪 Contribuer Votre salaire

Contribuer

Quel est le calendrier d'acquisition chez U.S Department of State ?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception S'abonner aux Assistant Administratif offres vérifiées . Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus → Saisissez Votre E-mail Saisissez Votre E-mail S'abonner Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.