Upstart
Upstart Salaires

Le salaire de Upstart va de $142,572 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $448,833 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette.

Ingénieur Logiciel
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Manager Ingénierie Logiciel
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Chef de Produit
L5 $339K
L6 $438K
Manager Science des Données
Median $438K
Analyste de Données
Median $165K
Analyste Financier
Median $200K
Recruteur
Median $210K
Analyste Métier
$189K
Ressources Humaines
$279K
Designer Produit
$143K
Chef de Programme
$194K
Analyste Cybersécurité
$185K
Chef de Programme Technique
$344K
Capital-Risqueur
$279K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Upstart, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Upstart est Ingénieur Logiciel at the L6 level avec une rémunération totale annuelle de $448,833. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Upstart est de $279,353.

