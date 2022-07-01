Répertoire d'entreprises
Upside
Upside Salaires

Le salaire de Upside va de $54,888 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $251,250 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Upside. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Chef de Produit
Median $230K
Designer Produit
$134K
Recruteur
$153K

Ventes
Median $140K
Ingénieur Logiciel
$54.9K
Manager Ingénierie Logiciel
$251K
Chercheur UX
$146K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Upside est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $251,250. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Upside est de $146,228.

