UPMC Salaires

Le salaire de UPMC va de $75,375 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $175,000 pour un Actuaire dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de UPMC. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Ingénieur Logiciel
Median $93K
Actuaire
Median $175K
Comptable
$78.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Analyste Métier
Median $80K
Technologue de l'Information (TI)
$89.6K
Designer Produit
$121K
Manager Design Produit
$134K
Chef de Produit
$112K
Chef de Projet
$75.4K
Analyste Cybersécurité
$85.4K
Chef de Programme Technique
$102K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez UPMC est Actuaire avec une rémunération totale annuelle de $175,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez UPMC est de $93,000.

