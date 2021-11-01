Répertoire d'entreprises
Uplight
Uplight Salaires

Le salaire de Uplight va de $70,350 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $347,900 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Uplight. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingénieur Logiciel
Median $160K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $189K
Analyste de Données
$70.4K

Scientifique des Données
$196K
Ressources Humaines
$101K
Chef de Produit
$348K
Chef de Projet
$98.8K
Ventes
$109K
Chef de Programme Technique
$121K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Uplight est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $347,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Uplight est de $120,600.

