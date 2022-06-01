Répertoire d'entreprises
Uplers
Uplers Salaires

Le salaire de Uplers va de $8,572 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $108,272 pour un Consultant en Management dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Uplers. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Ingénieur Logiciel
Median $32.4K
Manager Opérations Métier
$92K
Développement Commercial
$26.2K

Ressources Humaines
$12K
Consultant en Management
$108K
Designer Produit
$31.4K
Chef de Projet
$8.6K
Ventes
$26.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Uplers est Consultant en Management at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $108,272. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Uplers est de $28,886.

