UpKeep Salaires

Le salaire de UpKeep va de $66,665 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $145,000 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de UpKeep. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Chef de Produit
Median $145K
Ventes
$119K
Ingénieur Logiciel
$66.7K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez UpKeep est Chef de Produit avec une rémunération totale annuelle de $145,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez UpKeep est de $119,400.

Autres ressources