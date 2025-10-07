Répertoire d'entreprises
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Backend in Canada chez Upgrade totalise CA$178K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Upgrade. Dernière mise à jour : 10/7/2025

Package Médian
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total par an
CA$178K
Niveau
Senior
Salaire de base
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Prime
CA$0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Upgrade?

CA$225K

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Backend chez Upgrade in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$327,271. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Upgrade pour le poste Ingénieur Logiciel Backend in Canada est de CA$177,673.

