Répertoire d'entreprises
upGrad
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

upGrad Salaires

Le salaire de upGrad va de $11,000 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $53,752 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de upGrad. Dernière mise à jour : 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Chef de Produit
Median $21.6K
Marketing
Median $27.3K
Ingénieur Logiciel
Median $53.8K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Ventes
Median $11K
Scientifique des Données
Median $22.6K
Développement Commercial
$11.8K
Designer Produit
$14.3K
Chef de Programme
$45.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$49.8K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez upGrad est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $53,752. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez upGrad est de $22,635.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour upGrad

Entreprises similaires

  • Upkey
  • BYJU'S
  • Unacademy
  • DataCamp
  • D2L
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources