University of Saskatchewan Salaires

Le salaire de University of Saskatchewan va de $33,392 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $350,940 pour un Médecin dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de University of Saskatchewan . Dernière mise à jour : 9/11/2025