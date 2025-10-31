Répertoire d'entreprises
University of Melbourne
Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Australia chez University of Melbourne totalise A$102K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de University of Melbourne. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Total par an
A$102K
Niveau
A
Salaire de base
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Prime
A$0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
2 Années
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez University of Melbourne in Australia s'élève à une rémunération totale annuelle de A$148,452. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez University of Melbourne pour le poste Ingénieur Logiciel in Australia est de A$102,197.

Autres ressources