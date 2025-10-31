Répertoire d'entreprises
University of Maryland
University of Maryland Assistant Administratif Salaires

Le package de rémunération médian Assistant Administratif in United States chez University of Maryland totalise $30K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de University of Maryland. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
company icon
University of Maryland
Administrative Assistant
hidden
Total par an
$30K
Niveau
hidden
Salaire de base
$30K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
0-1 Années
Années d'exp.
2-4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez University of Maryland?
Dernières soumissions de salaires
Aucun salaire trouvé
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Assistant Administratif chez University of Maryland in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $90,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez University of Maryland pour le poste Assistant Administratif in United States est de $31,200.

