University of Florida
University of Florida Technologue de l'Information (TI) Salaires

Le package de rémunération médian Technologue de l'Information (TI) chez University of Florida totalise $93K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de University of Florida. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Total par an
$93K
Niveau
4
Salaire de base
$93K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
5 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez University of Florida?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Technologue de l'Information (TI) chez University of Florida s'élève à une rémunération totale annuelle de $117,627. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez University of Florida pour le poste Technologue de l'Information (TI) est de $93,000.

