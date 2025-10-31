Répertoire d'entreprises
University of Chicago
University of Chicago Rédacteur Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Rédacteur Technique in United States chez University of Chicago va de $93.8K à $134K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de University of Chicago. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Quels sont les niveaux de carrière chez University of Chicago?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Rédacteur Technique chez University of Chicago in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $133,848. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez University of Chicago pour le poste Rédacteur Technique in United States est de $93,808.

