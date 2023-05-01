Répertoire d'entreprises
Univeris
Univeris Salaires

Le salaire de Univeris va de $64,457 en rémunération totale par an pour un Analyste Cybersécurité dans le bas de la fourchette à $123,804 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Univeris. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Manager Ingénierie Logiciel
Median $124K
Ingénieur Logiciel
Median $97.7K
Analyste Cybersécurité
$64.5K

Architecte Solutions
$122K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Univeris est Manager Ingénierie Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $123,804. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Univeris est de $110,031.

Autres ressources