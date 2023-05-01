Répertoire d'entreprises
United Talent Agency
United Talent Agency Salaires

Le salaire de United Talent Agency va de $50,170 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $233,825 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de United Talent Agency. Dernière mise à jour : 9/21/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $135K
Assistant Administratif
$50.2K
Marketing
$99.5K

Chef de Produit
$221K
Chef de Programme Technique
$234K
FAQ

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni United Talent Agency ni $135,000.

