United Talent Agency Salaires

Le salaire de United Talent Agency va de $50,170 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $233,825 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de United Talent Agency . Dernière mise à jour : 9/21/2025