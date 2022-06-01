Répertoire d'entreprises
United Rentals
United Rentals Salaires

Le salaire de United Rentals va de $60,695 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $84,575 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de United Rentals. Dernière mise à jour : 9/21/2025

$160K

Scientifique des Données
$84.6K
Ventes
$62K
Ingénieur Logiciel
$60.7K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez United Rentals est Scientifique des Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $84,575. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez United Rentals est de $62,036.

Autres ressources