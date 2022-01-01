United Nations Salaires

Répertoire d'entreprises
United Nations
Le salaire de United Nations va de $28,858 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $167,151 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de United Nations. Dernière mise à jour : 9/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $167K
Assistant Administratif
$106K
Manager Opérations Business
$33.7K

Analyste Business
$109K
Manager Science des Données
$155K
Technologue de l'Information (TI)
$95.3K
Designer Produit
$33.4K
Chef de Produit
$90.9K
Chef de Programme
$75.3K
Chef de Projet
$28.9K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez United Nations est Ingénieur Logiciel avec une rémunération totale annuelle de $167,151. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez United Nations est de $93,094.

