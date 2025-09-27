Répertoire d'entreprises
United Nations Development Programme
  • Chef de Programme Technique

  • Tous les salaires Chef de Programme Technique

United Nations Development Programme Chef de Programme Technique Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme Technique in Pakistan chez United Nations Development Programme va de PKR 5.09M à PKR 7.27M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de United Nations Development Programme. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Rémunération totale moyenne

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Fourchette courante
Fourchette possible
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Fourchette courante
Fourchette possible

PKR 44.94M

Quels sont les niveaux de carrière chez United Nations Development Programme?

FAQ

Autres ressources