United Nations Development Programme Salaires

United Nations Development Programme
Le salaire de United Nations Development Programme va de $22,551 en rémunération totale par an pour un Chef de Programme Technique dans le bas de la fourchette à $48,601 pour un Analyste de Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de United Nations Development Programme. Dernière mise à jour : 9/13/2025

Analyste de Données
$48.6K
Chef de Programme Technique
$22.6K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez United Nations Development Programme est Analyste de Données at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $48,601. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez United Nations Development Programme est de $35,576.

