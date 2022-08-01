Répertoire d'entreprises
Uniswap
Uniswap Salaires

Le salaire de Uniswap va de $179,100 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $190,950 pour un Recruteur dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Uniswap. Dernière mise à jour : 9/19/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $190K

Ingénieur Crypto

Chef de Produit
$179K
Recruteur
$191K

FAQ

The highest paying role reported at Uniswap is Recruteur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Uniswap is $190,000.

Autres ressources