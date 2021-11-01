Répertoire d'entreprises
Unilog
Unilog Salaires

Le salaire de Unilog va de $18,165 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $51,740 pour un Service Client dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Unilog. Dernière mise à jour : 9/21/2025

Service Client
$51.7K
Chef de Produit
$26.7K
Ingénieur Logiciel
$18.2K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Unilog est Service Client at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $51,740. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Unilog est de $26,704.

Autres ressources