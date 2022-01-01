Répertoire d'entreprises
Unigroup
Unigroup Salaires

Le salaire de Unigroup va de $59,706 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $91,242 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Unigroup. Dernière mise à jour : 10/16/2025

Ingénieur Logiciel
Median $85K
Analyste de Données
$59.7K
Scientifique des Données
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ressources Humaines
$91.2K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Unigroup est Ressources Humaines at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $91,242. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Unigroup est de $82,700.

