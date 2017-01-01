Répertoire d'entreprises
Uni Klinger
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
Principaux Conseils
  • Partagez quelque chose d'unique sur Uni Klinger qui pourrait être utile aux autres (ex. conseils d'entretien, choix d'équipes, culture unique, etc).
    • À propos

    Uni Klinger Limited, a joint venture of Neterwala Group and Klinger AG, has been a leading manufacturer of niche, reliable, and eco-friendly fluid control and sealing products since 1983.

    uniklinger.com
    Site web
    1983
    Année de création
    330
    Nombre d'employés
    $50M-$100M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

    S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

    Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

    Emplois à la une

      Aucun emploi à la une trouvé pour Uni Klinger

    Entreprises similaires

    • Tesla
    • LinkedIn
    • Dropbox
    • Intuit
    • Square
    • Voir toutes les entreprises ➜

    Autres ressources