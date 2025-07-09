Uni Cards Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Uni Cards va de $28,550 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $67,993 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Uni Cards. Dernière mise à jour : 9/21/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $68K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $61.5K
Manager Science des Données
$49.1K

Designer Produit
$28.6K
FAQ

La compensación total anual promedio reportada en Uni Cards es $55,268.

