Uni Cards Salaires

Le salaire de Uni Cards va de $28,550 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $67,993 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Uni Cards . Dernière mise à jour : 9/21/2025