UNFI
UNFI Salaires

Le salaire de UNFI va de $91,540 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $181,300 pour un Analyste Business dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de UNFI. Dernière mise à jour : 9/21/2025

$160K

Analyste Business
$181K
Analyste Financier
$91.5K
Ressources Humaines
$111K

Designer Produit
$106K
Ingénieur Logiciel
$151K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in UNFI è Analyste Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $181,300.
La retribuzione totale annua mediana riportata in UNFI è $110,550.

Autres ressources