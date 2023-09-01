Répertoire d'entreprises
Uncanny Vision
    Uncanny Vision is an AI-based computer vision startup that focuses on making cameras smarter with real-time, edge-based intelligence for a safer, secure, and more efficient world.

    uncannyvision.com
    2012
    120
    $10M-$50M
