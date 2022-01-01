Répertoire d'entreprises
Unacademy
Unacademy Salaires

Le salaire de Unacademy va de $7,437 en rémunération totale par an pour un Développement Commercial dans le bas de la fourchette à $108,771 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Unacademy. Dernière mise à jour : 10/12/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $31.3K

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $28.8K
Comptable
$101K

Analyste Business
$29.9K
Développement Commercial
$7.4K
Analyste de Données
$30.1K
Scientifique des Données
$42.6K
Ressources Humaines
$63.9K
Marketing
$48.4K
Designer Produit
$21.6K
Chef de Programme
$26.2K
Ventes
Median $8.1K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $109K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Unacademy, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

FAQ

El puesto mejor pagado reportado en Unacademy es Manager Ingénierie Logiciel con una compensación total anual de $108,771. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Unacademy es $30,102.

