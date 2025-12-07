Répertoire d'entreprises
Umpqua Bank
Umpqua Bank Assistant Administratif Salaires

La rémunération totale moyenne Assistant Administratif in United States chez Umpqua Bank va de $73.1K à $102K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Umpqua Bank. Dernière mise à jour : 12/7/2025

Rémunération totale moyenne

$79.2K - $92.1K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$73.1K$79.2K$92.1K$102K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Umpqua Bank?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Assistant Administratif chez Umpqua Bank in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $102,399. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Umpqua Bank pour le poste Assistant Administratif in United States est de $73,142.

Autres ressources

