Umba
    • À propos

    Umba Box finds gorgeous and fun handmade goods from artists in the US and around the world, then mails them to our subscribers every month. This partnership helps artists to earn a living wage.

    umba.com
    Site web
    2011
    Année de création
    90
    Nombre d'employés
    $10M-$50M
    Chiffre d'affaires estimé
    Siège social

    Autres ressources