Ultima Genomics Salaires

Le salaire de Ultima Genomics va de $110,445 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Mécanique dans le bas de la fourchette à $195,975 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ultima Genomics . Dernière mise à jour : 9/21/2025