Ujjivan Small Finance Bank Salaires

Le salaire de Ujjivan Small Finance Bank va de $5,284 en rémunération totale par an pour un Opérations Service Client dans le bas de la fourchette à $49,563 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Ujjivan Small Finance Bank . Dernière mise à jour : 9/21/2025